Protest tegen afschieten smienten

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft beroep aangetekend bij de rechtbank vanwege het afschieten van smienten. De provincie Zuid-Holland heeft toestemming gegeven voor het doden van deze eendensoort.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland trekt op met 18 lokale natuurorganisaties.

Volgens de organisaties is de toestemming om smienten te schieten in strijd met de wet.

De vogelpopulatie van deze eendensoort staat er niet goed voor en afschieten zou voor een nog verdere verslechtering zorgen. Ook betwijfelen de natuurorganisaties of afschieten tot minder schade voor de landbouw leidt.

Overwinteren

De smient overwintert in ons land en is in de Hoeksche Waard te zien in vele plassen en sloten, vooral in het Oudeland van Strijen.