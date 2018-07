Slagbomen kapotgereden op Botlek- en Spijkenisserbrug

Er zijn problemen met zowel de Botlekbrug als de Spijkenisserbrug. Bij allebei is er een slagboom kapotgereden. Bij de Spijkenisserbrug was dat snel opgelost, waardoor het verkeer weer door kan rijden.

Bij de Botlekbrug heeft de monteur de slagboom inmiddels ook verwijderd.

Beide bruggen kunnen voorlopig niet open voor de scheepvaart. Wie de bomen er af gereden heeft, is niet bekend.

Rijkswaterstaat geeft toe dat de communicatie van de sms-service maandagmorgen niet volledig was. Zo is de melding over de afsluiting van de Botlekbrug niet bij alle abonnees terecht gekomen.