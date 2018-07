Deel dit artikel:











Panden Giessenlanden gesloten na drugsvondst

De burgemeester van Giessenlanden heeft meerdere panden gesloten na de vondst van hennepkwekerijen. Er zijn in korte tijd twee hennepplantages gevonden in Giessenburg en een in Arkel.

Eerder werd al in Hoogblokland een kwekerij aangetroffen. Alle panden moeten op last van waarnemend burgemeester Reynvaan drie tot zes maanden dicht.