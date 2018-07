Zwerfkattenopvang luidt noodklok: deze drukte nog nooit meegemaakt

De zwerfkattenopvang in Rotterdam luidt de noodklok. Het kan de opvang van kittens nauwelijks meer aan. "Het is nog nooit zo druk geweest als nu", zegt oprichter Ineke Jochims, die vijftien jaar geleden met Stichting Zwerfkatten Rijnmond begon.

Tachtig kittens wachten inmiddels in de opvang op een nieuw baasje. Omdat de zomervakantie aanbreekt is er minder belangstelling om kittens af te halen. Aan de stroom meldingen van nesten lijkt ondertussen voorlopig geen einde te komen. "We krijgen dagelijks meerdere meldingen. Op dit moment rijden we met drie wagens rond, maar we komen om in het werk."

Waarom het zo druk is kan ze niet zeggen. "Iedere zomer is het aantal kittens wel groot. Maar deze zomer krijgen we veel meer meldingen van nieuwe nesten dan anders."

Ondanks deze drukte geeft de opvang kittens ook deze zomer niet zomaar aan belangstellenden mee. "Daarvoor moet eerst een afspraak gemaakt worden. Dan kunnen mensen komen kijken. We willen natuurlijk wel dat de kittens goed terechtkomen."