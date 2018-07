Rijkswaterstaat: 'Schrikbarend hoeveel bestuurders er met de smartphone bezig zijn'

Steeds meer mensen zitten in de file achter het stuur te appen op hun smartphone. Reden voor Rijkswaterstaat om een waarschuwing af te geven.

"Als je tijdens het filerijden bij andere weggebruikers in de auto kijkt is het werkelijk schrikbarend hoeveel bestuurders er met de smartphone bezig zijn", zegt weginspecteur Michael, die het verkeer in onze regio in de gaten houdt. "Liggend op een been of tegen het stuur aan."

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat drie op de tien automobilisten weleens onveilig gebruikt maakt van hun smartphone.

Het staat op twee in de ergernissen top tien in het verkeer. Bumperkleven staat overigens op nummer een.