Odfjell verkoopt terminal aan Koole

Het Noorse tankopslagbedrijf Odfjell doet de Rotterdamse terminal van de hand aan Koole Terminals. Het Nederlandse bedrijf heeft 155 miljoen dollar neergelegd om de terminal in de Botlek te kopen.

Volgens Odfjell is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de winstgevendheid van de terminal en is die nu klaar voor verkoop.

Het bedrijf kwam in 2011 in opspraak, toen er butaangas was gelekt zonder dat Odfjell dat had gemeld bij de milieudienst. Het bedrijf werd na een serie andere lekkages deels stilgelegd.

Wat de overname voor het personeel betekent is niet duidelijk. De ondernemingsraad is maandagmorgen geïnformeerd.

Er werken zo'n 150 mensen. De verkoop moet officieel nog worden goedgekeurd.