Heipaal knakt en valt op been in Oud-Beijerland Industrieterrein De Hoogerwerf

Bij bouwwerkzaamheden in Oud-Beijerland is maandagochtend iemand zwaargewond geraakt. Tijdens het heien knakte een heipaal en viel op het been van het slachtoffer.

De brandweer moest er aan te pas komen om het slachtoffer te ontzetten. Ook de traumahelikopter werd ingezet. Daarna is de gewonde met spoed vervoerd naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde aan de Aston Martinlaan op industrieterrein De Hoogerwerf in Oud-Beijerland.