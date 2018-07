Deel dit artikel:











Playlist Muziek voor Volwassenen 30-06-2018 muziek-voor-volwassenen-01

Album van de Week is "Among the Ghosts" van Lucero.

De rode draad zijn deze dag rode draden: de albums "5 years of C2C Country to Country" en "45th anniversary collection" met muziek van o.a. Reba McEntire, Anderson Osborne en Vince Gill. Documenten: PlaylistDerksen180630