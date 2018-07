'Laat honden niet lang over heet asfalt lopen'

Dierenartsen waarschuwen hondeneigenaren om hun trouwe viervoeters met het warme weer niet te lang over het hete asfalt uit te laten.

"Honden hebben hele stevige voetjes, dus je zou het misschien niet snel verwachten, maar asfalt kan met deze hitte erg warm worden en dat is voor honden niet prettig", zegt dierenarts Machteld Geut van dierenkliniek Het Overbosch uit Oostvoorne.

Een veel gehoorde tip is om even zélf met je voet uit je slipper te gaan en de warmte van het asfalt te voelen. De eeltlaag onder onze voeten is weliswaar veel dunner dan het eelt onder de poten van een hond, maar bij een hond is het zwart van kleur en dat absorbeert de warmte.

Hitte

Het is vaak niet te vermijden om over asfalt te lopen als je je hond uit laat, maar, zeggen dierenartsen: "Zie met die hitte af van lange afstanden over het asfalt met je hond".

"Dit weekend zag ik een herder meerennen naast de fiets, en toen dacht ik echt: Dit kán niet!", vertelt een Rotterdamse dierenarts-assistente.

Geut: "Let vooral op oudere honden, honden die te zwaar zijn en honden met korte neuzen. Je kunt ze koelen door met een tuinslang in de liezen en in de oksels te koelen".

Geut heeft nog meer tips voor baasjes tijdens dit warme weer:

- Vermijd warme plekken en hou je hond goed in de gaten als je toch in een ruimte bent waar het erg warm is.

- Zorg voor voldoende vers water, want door al dat hijgen drogen ze ook uit!

- Zoek de schaduw op en laat ze in de schemer en vroeg in de ochtend wat langer uit. Op de dag laat je het bij een korte plas en terug de schaduw in.