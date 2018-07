Man zwaar mishandeld op strand Hoek van Holland

Het Hoekse strand in de zomer. Foto: Jerry Lampen (ANP)

De politie heeft een 38-jarige man opgepakt voor een mishandeling op het strand van Hoek van Holland. Daarbij is zondagavond een 45-jarige Naaldwijker zwaargewond geraakt.

Rond 21:00 uur werd de man zwaar mishandeld vlakbij een strandtent. Het slachtoffer lag met een bebloed hoofd op de grond, en is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is inmiddels aanspreekbaar.

De 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats kon diezelfde avond worden opgepakt, doordat een getuige een foto van de mishandeling had gemaakt. Die verspreidde de politie onder haar agenten.

Een wijkagent zag in zijn vrije tijd de man fietsen op de Haakweg in Hoek van Holland en seinde zijn collega's in, die de hem daar konden op pakken.

De reden van de mishandeling is onduidelijk.