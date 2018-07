Deel dit artikel:











Tractor met klapband schaart in Rotterdam-Zuid Foto: MediaTV

In Rotterdam-Zuid is maandagmiddag een tractor geschaard en de aanhanger gekanteld. Het zand dat in de aanhanger zat, ligt verspreid over de weg waardoor het tramverkeer bij de Kreekhuizenlaan gestremd is.

Het ongeval gebeurde op de rotonde ter hoogte van de Kreekhuizenlaan in IJsselmonde. Een bergingsbedrijf is bezig de aanhanger weer rechtop te krijgen. Het opruimen van het zand zal nog zeker enkele uren duren. Door het ongeval wordt tram 2 omgeleid. Daardoor vervallen de haltes Hillevliet, Randweg en Breeplein. Reizigers moeten rekening houden met vijftien minuten langer reistijd.