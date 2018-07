Zingende straatverkoper 'Blikkie' (74) overleden

De zingende straatkrantverkoper Blikkie is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij stierf vrijdag in een hospice in Rotterdam-IJsselmonde aan de gevolgen van leverkanker, zo werd maandag bekend.

De 74-jarige Johan Van Dams- Blikslager was een bekend figuur in de stad. In zijn jeugd speelde Johan bij het jeugdteam van het nationaal elftal van Suriname. Toen hij later naar Nederland kwam, raakte hij verslaafd aan drugs en kwam op straat terecht.

De straatverkoper heeft meer dan twintig jaar voor de Bijenkorf in Rotterdam kranten verkocht. Bijna iedere dag was hij te vinden op de trappen voor de Bijenkorf, waar hij op charmante wijze straatkranten verkocht: "Wie maakt me blij, wie koopt een krantje bij mij?"

Hij werd de laatste maanden niet meer gesignaleerd op zijn vaste verkoopplek voor De Bijenkorf en bleek uitgezaaide leverkanker te hebben. Een vriendin zorgde ervoor dat Blikkie in een hospice terecht kwam.