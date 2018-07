Veldhuijzen waarnemend burgemeester Nissewaard

Govert Veldhuijzen volgt Mirjam Salet tijdelijk op als burgemeester van Nissewaard. Hij begint op 1 september. Vanaf die datum stopt Mirjam Salet, die dit op de nieuwjaarsreceptie bekend maakte.

Veldhuijzen is 62 jaar en woont in Dordrecht. De CDA'er zal burgemeester zijn totdat een nieuwe burgemeester is gevonden. Dat is waarschijnlijk begin 2019 het geval.

Het zoeken naar een nieuwe burgemeester is wel al begonnen op 11 juni met een zogeheten profielschetsvergadering. Kandidaten voor de vacature kunnen tot vrijdag reageren.

Ervaring

Govert Veldhuijzen heeft ruime ervaring als bestuurder. Hij was vanaf juni 2015 tot en met augustus 2017 waarnemend burgemeester in de gemeente Gorinchem.

Daarvoor was hij in verschillende perioden gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland (juli 2007-mei 2008, mei 2009-april 2011 en januari 2012-mei 2015) en van 1994 tot 2006 wethouder in de gemeente Dordrecht.