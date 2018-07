FC Dordrecht heeft selectie nagenoeg rond

FC Dordrecht trainde maandag voor het eerst dit seizoen weer in het Riwal Hoogwerkers Stadion. De selectie van trainer Gérard de Nooijer heeft al een trainingskamp in Zeeland achter de rug. Ik denk dat het een goede week is geweest. We hebben elkaar allemaal beter leren kennen", aldus De Nooijer.

"Normaal begin je gewoon hier, maar we hebben het nu andersom gedaan", gaat hij verder. "We hebben natuurlijk een nieuwe staf, maar ook veel nieuwe spelers. Het is een hele nieuwe groep en dan is het toch wel lekker als je weet wie wie is. De jongens willen heel graag, dat zagen we ook in de oefenwedstrijd zaterdag (0-7 winst tegen RCS, red.). Aanwinst Maarten Peijnenburg sluit zich hierbij aan. "We zijn echt een goede hechte groep met elkaar. Buiten het voetbal zijn we tijdens het trainingskamp veel naar het strand geweest en hebben we echt plezier gehad."

Bij Dordrecht stonden er vandaag zestien spelers op het veld, tot grote tevredenheid van De Nooijer. "De groep is bijna compleet, dus dat is heel fijn. Hopelijk hebben we over een week twintig mensen. Dat is anders starten dan de voorgaande jaren." Dat is ook de enige manier waarmee de trainer dit seizoen met voorgaande jaren wil vergelijken. "Je kan dit seizoen niet vergelijken met vorig seizoen. We hebben niet alleen heel veel nieuwe spelers, maar de competitie is ook een stuk sterker geworden. Het is wel een stuk leuker voor ons om in het stadion van FC Twente of Sparta te spelen, dan op een plek waar bijna niemand komt."

Mutzers

Aanvaller Robert Mutzers meldde zich vandaag voor de tweede week op rij ziek bij FC Dordrecht. Het lijkt niet meer goed te komen tussen hem en de club, na het spuugincident in de wedstrijd tegen NEC vorig seizoen. "Het is aan de club, als trainer zijnde ga ik daar geen uitspraken over doen. Hij had hier wel gestaan als het goed was gekomen, dus blijkbaar is dat niet het geval", besluit De Nooijer.