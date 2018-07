Deel dit artikel:











Akker in brand in Zuid-Beijerland Foto: AS Media

Op een akker aan de Noorddijk in Zuid-Beijerland is maandagmiddag brand uitgebroken. Op meerdere plekken stond gerst in brand. Er werd op het land gewerkt. Rond 15:20 uur meldde de brandweer dat het vuur onder controle was.

De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig om de brand te bestrijden. De brandweerlieden probeerden te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere percelen. Vorige week was er volgens de brandweer ook al brand op de akker. Toen kon de brand snel geblust worden.