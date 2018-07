Deel dit artikel:











Sportclub Rijnmond terug met Feyenoord, Excelsior, Sparta en wielrennen Sportclub Rijnmond

Na een maandje zomerstop is Sportclub Rijnmond weer terug. Iedere maandag en deze maand zelfs ook op vrijdag. Op deze tweede dag van juli is er genoeg terug te blikken over de sport van afgelopen weekend. Dit doen we met wielrennen uit Kralingen, Excelsiors eerste training die direct ook de Open Dag was, Sparta dat oefende bij Heinenoord en de eerste oefenwedstrijd van Feyenoord tegen Putten.

Sportclub Rijnmond begint om 17:13 uur en wordt daarna elk halfuur herhaald.