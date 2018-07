Manu naar Turkse bekerwinnaar

Oud-Feyenoorder Elvis Manu gaat van Gençlerbirliği naar Akhisarspor. De 24-jarige aanvaller uit Dordrecht tekent een driejarig contract bij de Turkse bekerwinnaar. Gençlerbirliği degradeerde vorig seizoen uit de Süper Lig, waarna het contract van Manu na onderling overleg werd ontbonden.

Na een paar seizoenen in Nederland bij Feyenoord, Excelsior en Cambuur vertrok Manu in 2015 naar Brighton & Hove Albion. Hij werd ook nog even verhuurd aan Huddersfield Town en Go Ahead Eagles. In Deventer vertrok hij eerder dan verwacht na een steunbetuiging aan Feyenoord via social media. Vorig seizoen kwam de aanvaller tot zes goals en vier assists in 26 wedstrijden bij Gençlerbirliği.

Manu speelde ook interlands in verschillende jeugdelftallen van Oranje.