Files en verkeersdrukte na ongelukken in regio

Het is maandag druk op de wegen in de regio door meerdere ongelukken en pechggevallen. Onder meer op de A15 bij Papendrecht, de A4 bij de Beneluxtunnel en de A27 is het erg druk.

A4

Op de A4 naar Rotterdam stond er voor de Beneluxtunnel een file van zo'n 10 kilometer door een ongeluk. Daar waren drie auto's bij een ongeluk betrokken. De linkertunnelbuis is daar afgesloten geweest. Kort na 16:00 uur is de afsluiting opgeheven en kon het verkeer weer op gang komen.

A15

Op de A15 zijn maandagmiddag rond 15:30 uur twee ongelukken gebeurd. Daardoor is onder meer bij Papendrecht de weg afgesloten. Het gaat om de A15 tussen Gorinchem en Ridderkerk, in de richting van Rotterdam. De file is binnen een kwartier opgelopen tot meer dan 6 kilometer. Rijkswaterstaat meldt dat het nog wel een uur of drie gaat duren voor de weg weer vrij is. Geadviseerd wordt om dat deel van de A15 te vermijden.

Tekst gaat verder onder de Tweet

Het eerste ongeluk gebeurde tussen een vrachtwagen op waterstof en een personenauto. In de file die daardoor ontstond, gebeurde het tweede ongeluk met twee vrachtwagens. Daarbij raakte de vrachtwagenchauffeur van de achterste vrachtwagen bekneld. Rond 16:35 uur meldde de brandweer dat de chauffeur bevrijd was uit zijn benarde positie.

A27

De A27 is bij Lexmond dicht door een defecte vrachtwagen met lekkage. De dieseltank van de vrachtwagen is lek geslagen, waardoor er diesel op de weg terecht is gekomen. Dat moet nog opgeruimd worden. Rijkswaterstaat adviseert om te rijden via de A2 en A15. Verkeer kan er nu alleen langs via de spitsstrook: de hoofdbaan is afgesloten. De afsluiting gaat nog duren tot diep in de nacht, omdat het wegdek hersteld moet worden.