Boeren hebben flink last van aanhoudende droogte

De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij boeren in het Rijnmondgebied. Ze doen er op het moment alles aan om hun gewassen in leven te houden. Groeien doen de planten zonder regenwater alleen niet goed.

Zo had boer Martin de Ruiter van 'Beleef het en eet het' uit Strijen al een groen perceel met wortelen moeten hebben. Uit de grond steken alleen nog her en der wat kleine, groene pluimpjes van een centimeter of 3. “Het had al een centimeter of 20 moeten zijn. En ook veel meer, maar alles boven de grond verdroogt.”

Niet alleen de wortelen hebben het moeilijk. Bijna alle gewassen van De Ruiter staan te verpieteren. “De tarwe had nog groen moeten zijn en is nu veel te vroeg geel. Bij de kroten zie je gele en rode bladeren. En alles staat netjes in rijtjes, terwijl de bodem helemaal groen bedekt moet zijn rond deze tijd.”

Beregenen

De Ruiter is daarom ’s nachts aan het beregenen geslagen. “Overdag waait de helft weg en verdampt het door de zon. Dat vind ik zonde. Ik doe dit nu 38 jaar en ik heb het nog nooit zo droog meegemaakt.”

Nu er ook voor de komende week geen regen wordt voorspeld, beginnen de zorgen bij de boeren groter te worden. “Na een bui kan er een groei-explosie komen, maar voorlopig gaat het gewoon echt niet regenen. Het gevolg? Een veel kleinere opbrengst en een boer met slaaptekort!”

Verbod

In andere delen van het land is inmiddels een beregeningsverbod ingesteld. Om verdere daling van het waterpeil te voorkomen, mag daar geen water uit de sloten gepompt worden. In ons gebied is dat nog niet aan de orde. De Ruiter: “Zeker hier in de Hoeksche Waard hebben we wel een gunstige situatie wat dat betreft, want overal om ons heen is water.”