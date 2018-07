Deel dit artikel:











Tiener zwaait met nepvuurwapen in Maassluis

Een 17-jarige Rotterdammer is zondagavond opgepakt op de Stationsstraat in Maassluis: omstanders hadden hem met een vuurwapen zien zwaaien. Naar later bleek, was het een nepvuurwapen.

De tiener was samen met vijf anderen gefouilleerd door de politie na een melding van een bewoner. Zij had het groepje over de Witte de Withstraat zien lopen en belde de politie, die vervolgens in actie kwam. De zes zijn allen gefouilleerd: alleen de 17-jarige Rotterdammer bleek een niet van echt te onderscheiden nepwapen op zak te hebben.