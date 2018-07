Gevluchte verdachte van supermarktoverval opgepakt

De politie heeft zondagochtend een 17-jarige Rotterdammer opgepakt voor een overval op een supermarkt in Berkel en Rodenrijs. Hij is de derde verdachte die voor de overval wordt opgepakt.

De andere twee, van 17 en 19 jaar, werden vrijdagavond opgepakt na een lange achtervolging die eindigde in een crash op de A15 bij Hardinxveld-Giessendam .

De Rotterdammer die zondag is opgepakt, zat niet bij de andere twee verdachten in de auto, maar was te voet op de vlucht geslagen na de overval.

Aan het begin van de vrijdagavond werd een supermarkt aan de Rozenoord in Berkel en Rodenrijs overvallen. De tieners deden een greep uit verschillende kassalades en verzamelden rookwaren, waarna ze zich uit de voeten maakten.

Achtervolging

Een getuige zag twee jongens vertrekken in een auto en de achtervolging werd gestart. Na een lange achtervolging verloor de bestuurder van de vluchtauto op de A15 ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam de macht over het stuur. De auto vloog over de vangrail, ging zeker vier keer over de kop en belandde in een sloot.

De twee mannen hielden er slechts lichte verwondingen aan over. Ze zijn in het ziekenhuis nagekeken en daarna overgebracht naar het bureau. De buit lag op de plaats van de crash verspreid over de weg en het nabijgelegen spoor.

De vluchtauto is uit de sloot getakeld en doorzocht op sporen. In de auto lag een wapen, dat bij de overval is gebruikt. Vermoedelijk gaat het om een luchtdrukwapen.

De derde tiener kwam de politie op het spoor na onderzoek. Hij zit nog vast.