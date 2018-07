Deel dit artikel:











Nog volop water beschikbaar in onze regio Lies Struik van het Waterschap Hollandse Delta Evides in Rotterdam

Voor boeren is de aanhoudende droogte een groeiend probleem, maar voor een tekort aan water hoeven we in de regio voorlopig niet bang te zijn. Dat zeggen waterschap Hollandse Delta en waterbedrijf Evides.

"Er komt nog zoveel rivierwater ons gebied binnen, dat wij het waterpeil in ons gebied de komende twee, drie weken moeiteloos op peil kunnen houden", zegt heemraad Lies Struik van Hollandse Delta. Het waterschap is onder meer verantwoordelijk voor het waterpeil. Het waterschap vraagt boeren rekening te houden met elkaar: "Boeren moeten veel beregenen. Het is belangrijk dat niet de ene de sloot leegtrekt voor de anderen." Ook Evides voorziet voorlopig geen problemen door de droogte. "Onze spaarbekkens in de Biesbosch bieden een buffervoorraad waar we drie maanden mee vooruit kunnen", weet Cindy van Kranenburg van het drinkwaterbedrijf. Wel heeft ook zij een tip voor afnemers: "Door de warmte wordt veel meer water gebruikt en dat kan op piekmomenten leiden tot lagere waterdruk. Daarom vragen we mensen om 's morgens tussen 6 en 9 en 's avonds tussen 6 en 10 zuinig te zijn met water." Ze heeft daarvoor praktische tips: "Vul het badje voor de kinderen in de middag en sproei je tuintje 's avonds na tienen. Dat helpt. Zuinig zijn met water adviseren we trouwens altijd. Da's verstandig en ook goedkoper."