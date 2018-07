Deel dit artikel:











Rijkswaterstaat: zoektocht naar besmeurde zwanen is gestopt Foto: Jenny van Hoorn

In het Rotterdamse havengebied zijn waarschijnlijk geen met olie besmeurde zwanen meer. Dat meldt Rijkswaterstaat. De zoekactie naar besmeurde zwanen in het gebied is daarom gestaakt.

Rijkswaterstaat houdt er rekening mee dat een aantal door de olievervuiling getroffen zwanen uit het havengebied is weggetrokken. De dienst roept iedereen die een met olie besmeurde vogel vindt op dat te melden. De dieren worden dan overgebracht naar de tijdelijke vogelopvang bij de Maeslantkering bij Hoek van Holland. Daar worden ze gewassen en verzorgd. Botsing

Vorige week Vorige week botste een olietanker tegen een steiger in de 3e Petroleumhaven en liep ruim 200 ton olie het water in. Rijkswaterstaat schatte toen in dat ongeveer duizend vogels, voornamelijk zwanen, besmeurd raakten. Er us een noodopvang voor getroffen zwanen ingericht, waar op dit moment 479 dieren worden verzorgd. Inmiddels zijn 115 zwanen gewassen. De dieren worden zo snel mogelijk weer losgelaten.