ARCHIEF RIJNMOND 24 juni 2018 - Pieterpad

Afgelopen week heb ik mezelf een beetje verbaasd.Thuis, en tijdens het wandeltochtje met een goeie vriend.

Ik ben drie dagen aan de wandel geweest over een stukje van het zogeheten Pieterpad in Groningen en Drenthe samen met Mike Boddé, die u misschien kent als cabaretier of pianist.

Mike en ik zijn al heel lang bevriend.

Leuk, samen wandelen, zou je denken.

Toch zag ik aanvankelijk een beetje op tegen onze onderneming.

En dat niet zozeer vanwege de lichamelijke inspanning van het lopen, maar meer vanwege de geestelijke opgave om meerdere dagen – dag en nacht – in gezelschap te verkeren en me communicatief te moeten opstellen.

Dat vind ik namelijk lastig.

Ik ben gewend om veel tijd alleen door te brengen.

Mijn vrouw verstaat als geen ander de kunst mij met rust te laten op mijn werkverdieping thuis. Ze gunt mij mijn ‘jongenskamertijd’, zoals we het noemen.

Hoe zou dat tijdens die wandeldagen gaan?

Zou ik tegen de grenzen van mijn sociale aanpassingsvermogen aanlopen, hoezeer ik ook op Mike ben gesteld?

De praktijk viel alleszins mee.

Wandelend over de Drentse hei hebben we honderduit gepraat, en dat tot beider genoegen. Ik bleek zelfs een beetje de aanjager van de doorgaande conversatie.

Wat daarbij zeker zal hebben geholpen, is dat er tussendoor voldoende tijd voor mij alléén overbleef.

Mike is niet alleen ongeveer duizend keer zo muzikaal als ik, hij slaapt ook een stuk langer. Nadat hij ’s avonds de ogen had gesloten, had ik nog uren de tijd om te verdwijnen in mijn meegenomen laptop, en ’s morgens kon ik me bij zijn suizende geronk ook weer flink wat tijd overgeven aan mijn eigen binnenwereld.

In plaats van een zekere communicatiedruk voelde ik na een tijdje iets heel anders. Ik voelde hoe ik in deze constellatie een wat andere rol innam dan in de relatie met mijn vrouw.

Thuis ben ik degene die de dag graag langzaam begint.

Mijn vrouw daarentegen wil ’s morgens meteen aan de slag met van alles en nog wat. En ik voel dan hoe ik haar een beetje rèm.

Maar hier, in een bed & breakfast langs het Pieterpad, was ìk juist de vroege starter. Ik was veel eerder op, en zag mezelf de ontbijtborden vast buiten op de picknicktafel plaatsen, ik zag mezelf vast thee zetten, en ik zag mezelf na een tijdje de tv zachtjes aandoen om mijn reisgenoot rustig te wekken.

Ik voelde zo ongeveer de geest van mijn vrouw in mij varen.

De rol die je speelt, de positie die je inneemt, hangt mede af van de sociale kontekst. Dat merkte ik weer eens.

Ook op een ander vlak werd dat duidelijk.

Ik ben jaren geleden weliswaar aardig afgevallen, maar ik ben nog steeds een flinke kerel, een stuk flinker ook dan mijn vrouw, en dat maakt dat ik thuis ‘de dikke’ ben.

Hoe anders was dat op pad met Mike.

Mede onder invloed van medicijngebruik heeft Mike een imposante pens ontwikkeld. En in gezelschap van hem is hij de ’dikke’ en niet ik.

En ik merkte hoe zo’n positie doorwerkt.

We hebben weliswaar samen aardig zitten schransen zo links en rechts, ik voelde wel een zekere aandrang om me op te werpen als bevorderaar van een gezond eetpatroon.

Alweer: een beetje zoals mijn vrouw thuis doet.

Bij het wandelen zelf merkte ik ook zo’n soort rolverschuiving.

Mike heeft met al dat gewicht dat hij meesleept een wat minder goede lichamelijke conditie dan ik. Tien kilometer lopen is voor hem behoorlijk vermoeiend. Ik merk daar niet heel veel van. Ik was tijdens onze wandeldagen ook niet echt fysiek moe.

Maar eenmaal thuis, weer bij mijn vrouw, in de oude vertrouwde constellatie, tóen leek ik opeens vermoeidheid te voelen in mijn voeten en knieën.

Dagen lang niks, en nu dit.

Met een lichte schok realiseerde ik me: ik ben weer ‘de dikke’.

Misschien moet ik maar wat extra ‘jongenskamertijd’ nemen om dat te verwerken.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Herinnering aan Holland – Izak Boom

3. Zandkastelen - Mike Boddé

4. Berend Botje/Zie ginds komt de stoomboot – Mike Boddé

5. Ode aan Emmy (Verhey) – Mike Boddé

6. Lee Towers – Sjoerd Pleijsier

CORRIE VAN GORP

7. Serge Henri Valcke over Corrie van Gorp

8. Ode aan Corrie van Gorp – André van Duin

BEATLES & NEDERLAND

9. Tante Gé – De Jaeltes

10. I’ll be home tomorrow – The Kik

11. Rocker in Holland - Jan Rot

AANKONDIGINGEN

12. Americanas – Metropole Orchestra Big Band