ARCHIEF RIJNMOND 1 juli 2018 - Poezenkrant

Afgelopen week heb ik me gevoeld alsof ik in een wel heel slechte aflevering van De Poezenkrant was beland.De Poezenkrant, ja.Goede kans dat u die krant niet kent, en nu aanneemt dat dat dan wel een krant zal zijn die over ‘poezen’ gaat.Maar dat is maar zeer ten dele waar.

De Poezenkrant is een zeer onregelmatig verschijnende uitgave van de geweldige Amsterdamse grafisch ontwerper Piet Schreuders, en hij signaleert in ‘zijn’ krant van alles en nog wat over onze omgang met poezen, en misschien wel vooral over hoe wij poezen verbeelden. In films, in stripverhalen, in reclames, op platenhoezen, op schilderijen en zo voort.

Laatst is weer een nieuw nummer van de Poezenkrant verschenen, waar ik een beetje tot mijn verbazing een verhaaltje van mezelf in tegenkwam. Ik was alweer vergeten dat ik dat had opgestuurd.

En u weet hoe dat gaat: als je in je hoofd bezig bent met het een of ander is, zie je het opeens overal. Zo ook nu. Ik zag op Facebook dat een vriendin thuis aan het opruimen was geslagen, en ze vroeg of iemand interesse had in allerlei oude afleveringen van … De Poezenkrant.

Nou … eh, ik had wel belangstelling.

We maakten een afspraak dat ik ze woensdag, afgelopen woensdag, bij haar zou komen halen. In Overschie.

En daar neemt dit verhaal, en het leven van mijn vrouw en mij, een vrij scherpe bocht.

Mijn vrouw en gingen er samen naartoe lopen, naar Overschie, met de hond, en onderweg dachten we een steil zandpad te nemen.

Mijn vrouw gleed uit, kwam raar terecht en kermde meteen: ‘Ik heb mijn enkel gebroken’.

Ik zag haar linkervoet inderdaad in een heel rare hoek onder haar linker onderbeen bungelen. Instinctief draaide ik die voet op min of meer de goede plek terug, en overlegde met mijn vrouw. We waren vrij kalm, maar het zag er niet goed uit.

112 bellen.

De politie was er snel, en daarna de ambulance.

Een uur of zo later kregen we in het Sint Franciscus de uitslag van de foto: enkel op drie plaatsen gebroken.

Binnen twee weken zou een operatie volgen met platen en schroeven, nu in het gips en met krukken naar huis in afwachting van de oproep.

Dat tochtje voor een paar oude Poezenkranten kwam ons duur te staan.

Onderweg om de auto te halen voor de kreupele tocht naar huis, werd ik op het ziekenhuisterrein aangesproken door een meneer die mij herkende van radio en tv.

‘U bent toch Roland Vonk?

Dat kon ik niet ontkennen.

Hij vertelde dat hij muziek zocht voor een aanstaande crematie.

Misschien kon ik hem eraan helpen.

Hij kwam net terug van zijn vrouw, die in het ziekenhuis lag.

Drie weken eerder was zijn vrouw niet helemaal lekker geworden, onderzoek had geleerd dat het foute boel was. Er was al niks meer aan te doen. Ze was opgegeven.

Ze had ‘K’, zoals de man het uitdrukte.

In het lied dat hij voor het afscheid zocht, zat, dacht hij, de zinsnede ‘Zonder jou vind ik er niks meer aan.’

Mijn hersens kraakten.

Er zijn heel veel liedjes met in het refrein iets van ‘zonder jou’, en met de strekking dat er ’zonder jou’ niks meer aan is.

Welke zou hij bedoelen?

Dat nummer van Annie Schmidt misschien, gezongen door Conny Stuart?

Ik zong hem een stukje voor.

‘De wereld is wonderlijk leeg zonder jou, er staat maar zo weinig meer in.’

Bijna schoot ik vol bij het zingen.

De aanstaande weduwnaar wist niet precies of dit het was.

Ik noteerde zijn telefoonnummer en beloofde later verder te zoeken.

Eerst zorgen dat mijn vrouw thuis kwam met haar krukken.

Pal voor onze voordeur hielp ik mijn vrouw uit de auto het huis in.

Ze zou proberen om achterwaarts op haar kont de twee verdiepingen naar de woonkamer op te manoeuvreren, terwijl ik naar een parkeerplaats zocht. Die vond ik na lang wachten, op een steenworp van ons huis, en ik had nog maar net de motor uitgezet of ik zag hoe schuin voor me een van de rode katers uit de buurt werd overreden. Dat beest stak toevallig nèt de laan over toen er van twee kanten een auto aankwam.

Ik had wel eens gehoord dat zo’n dier dat wordt overreden meestal niet meteen dood is. Zo ook deze kater. Ik zal u een plastische beschrijving besparen van hoe gehavend het beestje was. Maar tijdens zijn doodsstrijd kan een kat nog rare bokkensprongen maken. Het was werkelijk hartverscheurend om te zien.

Ik had het radeloze dier wel uit zijn lijden willen verlossen, maar durfde niet dichterbij te komen. Het zag er allemaal onvoorspelbaar uit. En ik kende deze kater. Die kon best agressief uitvallen.

Er waren ook al andere mensen bij.

Als de Poezenkrant op een Mensenkrant had geleken was dit zeker een bericht geweest.

Thuis zette ik voor mijn vrouw het logeerbed in de zitkamer neer.

Zelf stapte ik uiteindelijk, na een lange rare dag, in het wonderlijk lege echtelijk bed waar ik nog een tijd op mijn netvlies die onfortuinlijke buurtkater op het asfalt zag springen en trekkenpoten.

Binnenkort maar eens een nieuwe poging wagen om die oude Poezenkranten op te halen.

