Een voorbijganger heeft maandagavond een drenkeling uit het water gehaald bij het Vrijenburgbos in Rotterdam-Zuid. De drenkeling is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De drenkeling is volgens ooggetuigen een naar schatting 17- tot 19-jarige jongen. Hij is ter plaatse gereanimeerd, maar hoe het nu met hem gaat, is onbekend. Ook is nog onbekend hoe hij in het water is terechtgekomen.