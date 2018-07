Deel dit artikel:











Rotterdamse volkstuinders gaan de strijd aan met de droogte

Rotterdamse volkstuinders zijn elke avond druk in de weer met gieters en sproeiers om hun oogst te redden en de planten groen te houden. "Het is echt gort droog in de tuin. Het is nu elke avond een beetje water geven", vertelt volkstuinder Emile van de Rotterdamse volkstuinvereniging Eigen Hof in Overschie.

De tuinders hebben allemaal zo hun eigen strategie om hun tuintje er zo optimaal mogelijk bij te laten liggen. Water staat daarbij centraal en het liefst besproeien de tuinders hun planten met regenwater. Maar dat is met de aanhoudende droogte een uitdaging. "Normaliter geef ik geen kraanwater. Ik heb twee grote tonnen die zich vullen als het regent. Maar het heeft nu al heel lang niet meer regent en vorige week waren de tonnen leeg", vertelt tuinder Caroline. Ze heeft haar planten daarom bij hoge uitzondering gesproeid met water uit de kraan. Veel tuinders gebruiken het water uit de slootjes op het terrein. De Rotterdamse Martin houdt het waterpeil op het volkstuintjescomplex daarom nauwgezet in de gaten. Mocht het waterpeil te laag zijn, belt hij met het waterschap. "De stand is 6.5 centimeter onder het normale peil. Dan verliezen de bomen op een gegeven moment hun blad. Het is dan nodig dat het waterschap wat meer water binnenlaat", besluit Martin.