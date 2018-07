Veiligheidscultuur in petrochemie kan beter

Risicovolle bedrijven in het Rijnmondgebied hebben veiligheid gemiddeld genomen goed in hun bedrijfscultuur en regelgeving opgenomen. Toch kan en moet het nog beter, stellen TNO en DCMR. Met name in de petrochemie kunnen nog stappen worden gezet.

TNO en DCMR deden in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoek naar de kennis over en omgang met veiligheid bij bedrijven. De kennis is vaak onvoldoende aanwezig, zo bleek. Ook overheerst soms een angst- of een wij-zij-cultuur en zijn procedures niet altijd eenduidig.

Volgens het onderzoek ging de veiligheidscultuur achteruit bij Emerald Kalama en Shin Etsu in de petrochemie. Ook AKZO blijft achter. Huntsman en Shell scoren een stabiel cijfer.

Bij de raffinaderijen haalden Esso en Gunvor een goed, BP deed het nog beter. Odfjell was de tegenvaller bij de natte bulk, waar de andere bedrijven redelijk tot goed noteerden.

In de categorie op- en overslagbedrijven blijft CRO Ports ver achter. VAT Logistics en Veembedrijf De Rijke maakten een goede sprong vooruit, aldus de onderzoekers.

Verbeteringen

In 2012 was er ook al een onderzoek gedaan naar bedrijven uit de branches raffinaderijen, (petro)chemie, natte bulk en op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Dit naar aanleiding van het Odfjell-schandaal.

De bedrijven die verbeteringen in hun veiligheidscultuur doorvoerden, hebben onder meer geïnvesteerd in opleiding en training van hun mensen, het uitvoeren van gerichte veiligheidscultuurprogramma’s en het versterken van leiderschap.

Onderzoeken

De bedoeling is dat onderzoeken naar de veiligheidscultuur in de risicobedrijven in de Rijnmond geregeld zullen worden herhaald om zo te kunnen sturen op verbetering. De provincie zal met bedrijven in de regio in gesprek gaan en hen aansporen de aanbevelingen uit te voeren en ook DCMR zal kijken naar vervolgacties om de veiligheid te vergroten.

Daarnaast komt er een verdiepend onderzoek naar de raffinaderijen van Shell en Exxon Mobil in het Rijnmond-gebied. Dit onderzoek zal dit najaar starten en begin 2019 zijn afgerond.