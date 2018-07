Fans Broederliefde boos over faillissement

Fans van Broederliefde overwegen om juridische stappen te ondernemen tegen Ticketmaster. De kaartverkoper heeft maandag besloten geen geld terug te betalen na het schrappen van een concert van de rapformatie in het Kasteel in Rotterdam.

Reden is dat de organisator van het concert failliet zou zijn. Onbegrijpelijk, vindt fan Tamara Jager:

"Vooral Ticketmaster. Het is zo'n grote kaartjesverkoper, je hebt zo weinig keus. Dan koop je ze via de officiële kanalen en dan wordt er gewoon gezegd: een of ander vaag productiebedrijfje gaat failliet, dus wij keren niet uit."

Tamara is een Facebook-pagina gestart , waar gedupeerde fans zich kunnen melden. Samen willen ze dan een claim indienen. Het concert van Broederliefde zou op 2 juni worden gehouden.