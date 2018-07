Excelsior speelt de laatste oefenwedstrijd van de zomervoorbereiding tegen AZ. De Kralingers werken dit vriendschappelijke duel af op het AFAS Complex in Zaandam.

Het duel is gepland op zaterdag 4 augustus en begint om 14:30 uur. In totaal speelt de ploeg van trainer Adrie Poldervaart zes oefenduels. De eerste vriendschappelijke wedstrijd is zaterdagmiddag in Naaldwijk tegen het Westlands Elftal.