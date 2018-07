Café-restaurant 't Oeverbos dicht: 'We zijn alles kwijt, ons huis en herinneringen'

Cafe-restaurant 't Oeverbos aan de Maassluissedijk in Vlaardingen is definitief gesloten. Vier jaar lang hebben de eigenaren geprocedeerd, maar de Blankenburgtunnel gaat er komen en daarom verdwijnt hun café.

Afgelopen weekend was de zaak voor het laatst open, een dag speciaal voor de trouwe klanten.

"Het is wel moeilijk", vertelt Francien Bot, die samen met haar man Ronald bijna twintig jaar eigenaar was van 't Oeverbos. "Sommige mensen raken een gevoelige snaar en dan komt het wel even binnen."

Hoofd leeg maken

Met het sluiten van het café is Francien naar eigen zeggen alles kwijt. "We woonden hiernaast, onze kinderen zijn hier opgegroeid. Dus het is voor ons best emotioneel."

Ronald en Francien dachten tot hun pensioen het café te runnen en hier nooit weg te gaan. Wat ze nu verder gaan doen, dat weten ze nog niet. "Wij nemen een weekje rust en gaan daarna twee weken op vakantie. Dan gaan we verder kijken wat we gaan doen, maar eerst ons hoofd leeg maken."

Bestemming onbekend

Maandag overhandigt de familie Bot de sleutel aan Rijkswaterstaat. Wat er met het café gaat gebeuren, is nog niet bekend.

"Rijkswaterstaat doet het over aan de aannemer, die mag er mee doen wat hij wilt. Die heeft nu besloten het als bouwkeet te gebruiken, maar ze zeggen steeds iets anders. Dus we weten het niet helemaal zeker."