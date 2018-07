Wethouder Wijbenga zegt functie op bij COA en Grauss wil niet verhuizen

Kandidaat-wethouder Bert Wijbenga van Handhaving, Buitenruimte en Integratie zegt zijn nevenfunctie bij de adviesraad van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op. Dat doet de VVD'er op aandringen van Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam.

Dinsdagmorgen beoordeelde de gemeenteraad de aanstaande wethouders. Eerdmans vond dat Wijbenga door de bijbaan in conflict kan komen met zijn nieuwe functie, terwijl Wijbenga het juist als een voordeel zag. "Ik heb een direct lijntje bij COA, dat kan handig zijn."

Toen Eerdmans bleef aandringen zegde Wijbenga toe om de functie op te zeggen.

Wijbenga is de man van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Hij gaf aan zich te laten vervangen door een collega, als hij zaken zou moeten doen met zijn vrouw. Minister Van Nieuwenhuizen laat zich dan vervangen door staatssecretaris Van Veldhoven.

Visser

Wethouderskandidaat Adriaan Visser is al sinds 2014 in functie als wethouder. Op de vraag hoe hij terugkijkt op de afgelopen vier jaar, zei Visser spijt te hebben van het ontslag van directeur Vastgoed Paula Verhoeven.

Visser ontsloeg haar in de nasleep van de miljoenenfraude bij voormalig poppodium Waterfront. "Als dit zich nog eens zou voordoen, zou ik het anders doen", zei Visser.

Verhuizen

Twee wethouderskandidaten wonen (nog) niet in Rotterdam. Bas Kurvers (VVD) woont in Sliedrecht en zegde toe binnen een jaar te verhuizen naar Rotterdam. Michiel Grauss (CU-SGP) woont net buiten de gemeentegrens in Capelle aan den IJssel, hij is niet van plan te verhuizen.

Daarop werd hij aangesproken door Eerdmans van Leefbaar Rotterdam, die zelf vanuit Capelle verhuisde naar Rotterdam toen hij vier jaar geleden wethouder werd. "Ik ben straks deeltijd-wethouder en krijg daarvoor een 'deeltijd-inkomen', dat is een flinke daling in mijn inkomen. Daardoor kan ik niet toezeggen dat ik ga verhuizen, daarin speelt financiën een rol", zei Grauss.

Hij is niet van plan om naast de deeltijdbaan als wethouder (0,4 fte) ander werk te zoeken. "Ik ben destijds ook verhuisd, toen ik jonge kinderen had", reageerde Eerdmans. "U kunt ook ander werk zoeken naast uw werk als wethouder. Ik kan dit niet rijmen." Ook raadslid Ruud van der Velden (PvdD) gaf aan hier moeite mee te hebben.

"Ik verdien in mijn huidige baan een stuk beter, dus ik doe dit niet voor het geld", verdedigde Grauss zich. Ik ben vanaf dag één helder geweest, dat ik een verhuizing niet kan toezeggen." Grauss zei ook dat ander werk zoeken lastig wordt, omdat zijn nieuwe functie als wethouder meer tijd gaat kosten dan de 0,4 fte waarvoor hij betaald wordt.

Bokhove

Wethouderskandidaat van GroenLinks, Judith Bokhove, kreeg veel kritische vragen over de functie van haar man bij Greenchoice. Hij is oprichter en aandeelhouder van het energiebedrijf. "Ik heb juridisch advies ingewonnen om te kijken wat dit betekent voor mijn rol in het college", zei Bokhove. Dat advies wordt de komende dagen verwacht.

Bonte

Raadsleden merkten op dat ze in het cv van Arno Bonte, die kandidaat wethouder Duurzaamheid is, geen opleiding konden vinden. "Dat klopt", reageerde Bonte. "Ik heb de middelbare school niet afgemaakt en geen hbo- of universitaire opleiding gedaan. Ik ben autodidact."

Moti

PvdA-kandidaat Richard Moti stond vorig jaar als nummer 15 op de lijst van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als er drie PvdA-Kamerleden opstappen, komt hij in beeld om alsnog in de Kamer te komen. "Maar ik vind het wethouderschap in Rotterdam veel mooier, u hoeft dus niet bang te zijn dat ik tussentijds vertrek naar de Tweede Kamer", zegt Moti toe.

Donderdag wordt het nieuwe college met tien wethouders geïnstalleerd.