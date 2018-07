'Unieke' testlocatie waterturbines Grevelingenmeer

Precies tussen Zeeland en Goeree-Overflakkee wordt hard gewerkt aan een nieuw Nederlands waterbouwwerk dat internationaal hoge ogen gooit. In de spuisluis tussen het Grevelingenmeer en de Oosterschelde komen meerdere waterturbines.

Het is de bedoeling dat bedrijven in het testcentrum verschillende turbines kunnen uitproberen, die energie opwekken.

Vooral de locatie van het nieuwe testcentrum is uniek. Uiteraard is er vier keer per dag een sterke stroming door de wisseling van eb en vloed, maar het belangrijkste is dat de stroming ook kan worden stilgezet.

Volgens projectleider Piet Ackermans is de animo onder fabrikanten groot en zijn er al zo'n twintig nationale- en internationale ontwikkelaars geïnteresseerd. "Als je de stroming uit kan zetten, kunnen de turbines veel makkelijker worden gecontroleerd. Ook kunnen dan eventuele reparaties worden uitgevoerd. Dat is veel efficiënter dan wanneer dit soort dingen op zee moet gebeuren."

Het testcentrum wordt gebouwd door het bedrijf Blue Turbines Projects uit Kapelle en moet volgend jaar april gereed zijn.