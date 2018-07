Oud-Spartaan Rutjes transfervrij: 'Had twee contracten bij Roda JC'

Nathan Rutjes was maandag een opvallende afwezige op de eerste training van Roda JC van het nieuwe seizoen. De Rotterdammer maakte de afgelopen vier seizoenen deel uit van de ploeg uit Kerkrade, maar de voormalig Spartaan is sinds kort als voetballer transfervrij.

Rutjes tekende in 2016 een contract voor onbepaalde tijd bij Roda JC. Die verbintenis gold alleen voor de maatschappelijke tak van de Limburgers. In feite had hij twee contracten. "Het is een misverstand dat ik ook als voetballer een onbeperkt contract had", meldt Rutjes tegen RTV Rijnmond, die het vak als jeugdtrainer ambieert. "Maar mijn 'voetbalcontract' werd telkens stilzwijgend verlengd."

Momenteel zit Rutjes als voetballer zonder club. "Ik wil eventueel doorgaan met voetballen", zegt hij. De Rotterdamse middenvelder wil niet vertellen of hij van clubs aanbiedingen heeft gehad.