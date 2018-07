Deel dit artikel:











Deense voetbalbond beschermt Feyenoord-spits Jørgensen Nicolai Jørgensen (links) na zijn gemiste penalty tegen Kroatië (Bron: ANP - Vassil Donev)

De Deense voetbalbond (DBU) heeft aangifte gedaan naar aanleiding van doodsbedreigingen aan Nicolai Jørgensen. De spits van Feyenoord miste zondag in de achtste finale van het WK voetbal in Rusland de vijfde strafschop in de penaltyreeks, waardoor niet Denemarken maar Kroatië naar de kwartfinale mocht.

"Het is volkomen onaanvaardbaar en obsceen", laat DBU via Twitter weten. "We rapporteren de zaak aan de politie om een ​​einde te maken aan deze waanzin." De bedreigingen komen van het Instagram-account van Jørgensen, die op het wereldkampioenschap drie keer in actie kwam en één assist gaf. DBU roept op om deze doodsbedreigingen te stoppen.