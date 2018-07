Suze Groeneweg: 'Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken'

Bij museum Land van Strijen is een expositie over Suze Groeneweg te zien

Precies 100 jaar geleden is de eerste vrouw in de Tweede Kamer geïnstalleerd: Suze Groeneweg. Zij wordt op 4 maart 1875 geboren in Strijensas en woont later in Rotterdam en Barendrecht.

"Het is een hele markante dame geweest. Ze was geen katje om zonder handschoenen aan te pakken", vertelt Chris van Ballegooijen van het museum Land van Strijen.

Het museum heeft ter gelegenheid van het jubileum een tentoonstelling over het leven van Suze Groeneweg gemaakt. Tot 1937 zat zij in het parlement namens de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de voorloper van de PvdA.

Groeneweg was onder meer een pleitbezorgster van volksonderwijs, meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en betaald zwangerschapsverlof.

Klein beetje pittig

Volgens van Ballegooijen moest Groeneweg wel haar op haar tanden hebben. Ze kwam namelijk in een mannenwereld terecht.

"In de Tweede Kamer zaten toen honderd mannen en ze kwam er als enige vrouw bij, dus er werd echt hilarisch naar gekeken toen ze binnenkwam. Als ze niet een klein beetje pittig was, dan was ze helemaal ondergesneeuwd."

Onderwijzeres

Niet alleen in de Tweede Kamer moest Groeneweg haar mannetje staan. Ze werd in 1893 onderwijzeres en kwam daar al in een mannenwereld terecht, zo werd ze in Zuid-Beijerland geweigerd omdat ze een vrouw was.

In Dordrecht kwam ze wel aan het werk, en later kwam ze in Rotterdam terecht. Daar organiseerde zij in 1912 het eerste Vakantie Kinderfeest. Door haar werk kwam ze in aanraking met de politiek en werd lid van de SDAP.

Ze krijgt grote bekendheid binnen de partij door haar talent als spreekster. Ze komt in het partijbestuur en als door een grondwetsherziening het vrouwenkiesrecht wordt ingevoerd, komt ze op de lijst voor de Tweede Kamer.

Gekozen door mannen

Bijzonder is dat Groeneweg gekozen is door mannen. Vrouwen kregen in 1917 in Nederland dan wel passief kiesrecht (ze konden gekozen worden), pas in 1922 mochten ze zelf naar de stembus (actief kiesrecht).

De rol van Groeneweg in de emancipatie van de vrouw is voor van Ballegooijen dan ook evident. Ze was een echte feministe, maar ook tegenstander van aparte vrouwenorganisaties. "Suze wilde de vrouwen integreren in de mannenwereld, dat was haar opzet."

Niet alleen in de landelijke politiek was Groeneweg actief. In 1919 werd ze ook lid van de gemeenteraad van Rotterdam en de Provinciale Staten van Zuid-Holland.