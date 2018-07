Deel dit artikel:











FC Dordrecht krijgt weer natuurgras

In het stadion van FC Dordrecht komt een hybride grasmat te liggen. Die komt in de plaats van de huidige kunstgrasmat. "De nieuwe mat bestaat voor 7 procent uit kunstgras en de rest is natuurgras", weet manager Hans de Zeeuw.

De kunstgrasmat ligt er nog maar vijf jaar en is onlangs afgekeurd voor voetbal op het hoogste niveau. De aanleg kostte 450 duizend euro en dus moet de club een behoorlijke schadepost inboeken: "maar ja, afgekeurd is afgekeurd", zegt De Zeeuw. Een nieuwe kunstgrasmat op de huidige, nog wel goede onderlaag, zou 250 duizend euro kosten. Maar als de club dan promoveert of als de normen weer aangepast worden, zou ook die mat weer vervangen moet worden door natuurgras. Nu zijn alleen eredivisieclubs verplicht om terug te gaan naar natuurgras. "Qua onderhoud is zo'n kunstgrasveld een stuk goedkoper, maar alles overwegende hebben we toch besloten dat het een hybride mat wordt", aldus De Zeeuw. De club stond niet alleen voor een dilemma, maar ook onder tijdsdruk. "De competitie begint al over zeven weken en dan moet die nieuwe mat er liggen en bespeelbaar zijn. Dat gaat wel lukken, denk ik." Voor de trainingen kan FC Dordrecht gebruik maken van het nieuwe kunstgrasveld van de amateurtak, die ontstaan is door de komst van voetbalclub OMC. Trainer en spelers reageren positief op de wisseling van speelondergrond. "Gewoon gras voelt toch altijd beter", zegt trainer Gérard de Nooijer. "Deze mat was sowieso aan vervanging toe", vindt speler Daniël Breedijk. Zijn collega Antonio Stankov is nuchter. "Mij maakt het niet uit, als het veld maar goed onderhouden wordt."