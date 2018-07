Pols houdt Luiten langer aan de kant

Joost Luiten blijft kwakkelen met blessures. De golfer staat al een tijdje aan de kant met een kwetsuur aan zijn linker pols. ''Trainen of spelen zit er voorlopig nog niet in'', laat de Rotterdammer op zijn website weten.

De winnaar van de Oman Open, die vooral rust moet houden, gaat volgende week naar het ziekenhuis voor een second opinion. ''Het is heel zuur dat ik de grote toernooien deze zomer niet kan spelen maar het is niet anders.''

In september is de KLM Open, het toernooi dat Luiten al tweemaal wist te winnen. Hij weet nog niet of hij aan dat Nederlandse toernooi zal deelnemen of wanneer hij wel zal terugkeren op de Europese Tour. ''Zoals eerder al gezegd ga ik me ook niet meer richten op een bepaald toernooi om op de Tour terug te keren, dat levert alleen maar teleurstellingen op als die datum dan toch niet haalbaar blijkt te zijn.''