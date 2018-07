Deel dit artikel:











Experiment met foodtrucks mislukt Een foodtruck (archieffoto)

Het plan van de gemeente Rotterdam om op twaalf plekken in de stad foodtrucks toe te laten, is mislukt. Dat schrijft wethouder van Economie Struijvenberg in een brief aan de gemeenteraad.

De bedoeling was dat op plekken als het Oostplein, de Kop van Zuid en het Zuiderpark vijf jaar lang foodtrucks toe te laten. Maar de eigenaren van de eetkraampjes zagen de locaties niet zitten en hadden moeite met de voorwaarden die de gemeente aan de kraampjes stelde. Daardoor wilden de ondernemers geen aanlooprisico nemen, want ze stonden nooit op dezelfde plek en nooit met meerdere trucks. Het was om die reden moeilijk om de loop er in te krijgen. En werd uiteindelijk te weinig geld verdiend. De gemeente onderzoekt hoe, eventueel met verruiming van de regels voor standplaatsen, er andere mogelijkheden zijn om de foodtrucks een plek te geven.