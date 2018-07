Toch theorie-examens na korte storing CBR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kampte dinsdag met een storing waardoor er even geen theorie-examens afgenomen konden worden.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing was, maar volgens een woordvoerder kan iedereen die een theorie-examen had gepland dinsdag gewoon examen doen. Er hoeven geen nieuwe afspraken worden gemaakt.

Het is niet de eerste keer dat het CBR door een storing plat ligt: in 2015 waren er drie dagen lang geen theorie-examens.

Woensdag lanceert het CBR een nieuwe website. Daardoor is de website in de ochtend vanaf 07:00 uur tijdelijk niet bereikbaar. Dat geldt ook voor MijnCBR.