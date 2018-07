Na 10 jaar wordt de Rotterdamse Oogstmarkt een weekmarkt

Het heeft de bedenkers van de Rotterdamse Oogstmarkt tien jaar gekost, maar de markt is nu elke zaterdag te vinden op het Rotterdamse Noordplein. De Rotterdamse wethouder Struijvenberg heeft de overeenkomst dinsdag ondertekend.

Vanaf mei dit jaar liep een proef, maar voor de komende anderhalf jaar is de Rotterdamse Oogstmarkt een officiële weekmarkt, zo hebben beide partijen bekendgemaakt.

Tien jaar geleden bedachten wat buren van het Heemraadsplein dat Rotterdam een weekmarkt miste met verse producten uit de buurt. "'Waarom kun je die niet gewoon krijgen in Rotterdam?' bleven wij ons afvragen. Dus wilden we het zelf organiseren", vertelt Gerda Zijlstra van Rotterdamse Oogst.

Weekmarkten mochten lange tijd alleen door de gemeente Rotterdam georganiseerd worden. "Inmiddels is er een nieuwe marktverordening en mogen stichtingen dit ook doen. Ik vind dat geweldig. Rotterdam heeft echt maatwerk geleverd."

"We waren eerst een festival, toen een drie maandelijkse markt, vervolgens een maandelijkse markt en de laatste tijd waren we elke twee weken te vinden op het Noordplein in het Oude Noorden", zegt Zijlstra.

De Oogstmarkt is elke twee weken de grotere markt die het de laatste tijd was, met catering, muziek. "Elke week zijn er tien vaste deelnemers, die hebben spullen voor de dagelijkse boodschappen", vertelt Zijlstra verder. Het terras keert wel elke week terug. Je kunt een 'boeren leenplank met mes' lenen zodat de lunch dan zelf te smeren is.

