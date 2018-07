Deel dit artikel:











Speelwinkel helpt jeugd in Rotterdam-Bloemhof

Elke dag zit de Speelwinkel in Bloemhof vol met kinderen uit de buurt. Beheerder Mohammed El Koubai ziet dat het steeds beter gaat. "We moeten meer aandacht geven aan de jongeren en de bewoners meer erbij betrekken. Onze jongeren wonen hier in de wijk en zijn de toekomst van Bloemhof."

In de Speelwinkel Bloemhof kunnen de kinderen samen spelen, boeken lezen, maar ze kunnen er ook terecht voor informatie. Mohammed heeft veel gezinnen en jongeren geholpen. "Heel veel jongeren hebben genoeg problemen, vertrouwen is daarom belangrijk. De informatie die zij met mij delen, blijft tussen mij en de jongeren. Er komen nu meer ouders en bewoners naar de speelwinkel. Ik ben daar trots op, want een paar jaar geleden was dat nog niet zo." Hij hoopt de komende vijf jaar nog van alles te bereiken. Meer jongeren moeten een diploma halen en aan een baan geholpen worden, zodat de buurt uiteindelijk veiliger wordt.

"Ik weet zeker dat als we zo doorgaan, we over een paar jaar veel verandering gaan zien."