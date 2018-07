Deel dit artikel:











Ruim 800 woningen in Rotterdam kort zonder stroom

Zeker 802 huishoudens in de omgeving van de Mandenmakerstraat en Othelloweg in Rotterdam Hoogvliet hebben dinsdagmiddag korte tijd zonder stroom gezeten. De oorzaak was een kapotte kabel.

De storing ontstond rond 15:10 uur en was ruim een half uur later verholpen. Monteurs van netbeheerder Stedin hadden het probleem snel gevonden en konden om de kapotte kabel heen schakelen, zegt een woordvoerder.