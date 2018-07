Havenga: 'Alles is hier tot in de puntjes geregeld'

Woensdag begint de Spido Dutch Waterpolo Trophy in het Zwemcentrum Rotterdam. Het is voor de Nederlandse waterpolodames de laatste voorbereiding op het Europees Kampioenschap, dat 14 juli begint in Barcelona. Er doen naast Nederland nog drie landen mee aan het voorbereidingstoernooi in Rotterdam en dat zijn niet de minste.

"Amerika is verreweg de grootste ploeg hier, die zijn olympisch- en wereldkampioen. Italië was de nummer twee in Rio en Hongarije is de Europees kampioen", aldus bondscoach Arno Havenga. "We zijn de voorbereiding gestart met de World League finale in China, waar we de finale nipt van Amerika verloren. Dat was een heel goed toernooi en een fijne opsteker. We hebben daarna veel getraind in Zeist, zijn nog in Spanje geweest voor een trainingsstage en nu zijn we hier om weer wedstrijdritme op te doen. Ik denk dat we er goed voor staan, de ploeg oogt solide."

Groepswinnaar

Havenga blikt alvast vooruit op het aanstaande EK, met een duidelijk doel. Dit is voor ons de laatste fase van voorbereiding. Ik wil altijd een toernooi in Nederland spelen voordat we aan een groot eindtoernooi beginnen. We streven ernaar om op het EK groepswinnaar te worden, dus we willen de wedstrijden tegen Griekenland en Italië winnen. Israël, Kroatië en Frankrijk gaan we sowieso verslaan. Als we dan bovenaan eindigen in onze poule ligt de weg naar de halve finale open", aldus Havenga.

Maar eerst is het nog tijd voor het toernooi in de thuishaven van de bondscoach. "Ik ben hier wel in mijn eigen stad, dus dan wil ik het toernooi ook gewoon winnen. Het onderkomen is echt fantastisch. Het bad en de mensen zijn fantastisch, alles is tot in de puntjes geregeld. Als we binnenkomen ligt het veld klaar en is het bad leeg. Iedereen zorgt ervoor dat wij een goede training kunnen afwerken. Je merkt dat de sportstad Rotterdam erg blij met ons is en wij zijn erg blij met deze locatie."

"Het zou hartstikke leuk zijn als we onze laatste voorbereidingswedstrijden hier in een vol huis kunnen spelen, dus ik nodig iedereen uit om woensdag, donderdag en vrijdag te komen kijken", besluit Havenga.