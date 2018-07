Meer examenproblemen Vreewijk Lyceum: ook fraude gepleegd

Het Vreewijk Lyceum in Rotterdam ligt steeds meer onder vuur. Nadat vorige week was gebleken dat veel leerlingen gezakt waren, blijkt nu dat er ook examenfraude is gepleegd. Daarbij vertrekt een directeur van de overkoepelende scholengemeenschap.

Ouders hebben een brief gekregen van de rector dat het officiële schoolexamen Wiskunde B door een leerling is gestolen en daarna verspreid onder andere scholieren. Een woordvoerder van de school bevestigt dit.

De school kwam er achter toen opvallend veel vijfdeklassers hoge cijfers haalden. Na onderzoek bleek dat een leerling inderdaad de toets had gestolen. De leerlingen van het Vreewijk Lyceum en het Zuider Gymnasium moeten het examen binnenkort overdoen. Het Zuider Gymnasium zit in het pand van het Vreewijk Lyceum.

Vorige week bleek dat erg veel leerlingen van het Vreewijk Lyceum waren gezakt voor het eindexamen. "Wat misgegaan is weten we nog niet", zei Henk Post van het overkoepelende Christelijk Voortgezet Onderwijs. Daarom gaat een externe partij onderzoek doen. "We gaan echt kijken naar de vakken en naar hoe docenten lesgeven." Ook wordt met ouders en met leerlingen gesproken om te achterhalen hoe dit gegaan is.

Verschil van inzicht

Directeur van het Christelijke Scholengemeenschap Calvijn (CSG) Dirk Wakker is in gezamenlijk overleg vertrokken. Dat heeft volgens de school niets met de fraude of de teleurstellende examenresultaten te maken, maar het gaat om een verschil van inzicht over de toekomstvisie van het Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) en het Calvijn in het bijzonder. Zowel het Vreewijk Lyceum als het Zuider Gymnasium vallen onder het CGS.