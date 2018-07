Brandweermannen over reanimatie hond Chucky: 'Als we niks doen, gaat 'ie sowieso dood'

Een heldendaad? Nee, zo zien de brandweermannen die hond Chucky uit de vlammenzee in Rotterdam-Zuid redden het niet. Patrick Hakbijl en Harald Poppen worden bejubeld sinds de reddingsactie, maar zijn zelf niet zo onder de indruk.

"Dit is gewoon ons werk", zeggen ze nuchter als ze dinsdagmiddag op Radio Rijnmond terugblikken op hun reddingsacties.

Uitslaande brand

Chucky raakte gewond toen brand uitbrak in het dijkhuis waar hij was op de Dordtsestraatweg. Hakbijl en Poppen kwamen op de uitslaande brand af en bedachten zich geen moment toen ze hoorden dat er nog een dier in het huis was.

"Al blussend kwam ik de hond tegen. Toen heb ik eerst de hond eruit gehaald en daarna ben ik gaan verder blussen", vertelt Hakbijl.

Mond-op-snuitbeademing

Zijn collega Poppen nam Chucky onder zijn hoede, ondanks dat brandweermannen niet leren hoe dieren moeten worden gereanimeerd. Hij gaf de hond meteen meteen lucht en drukte zijn borstkas in.

"Je kunt het vergelijken met hoe je mensen reanimeert, maar dan zonder mond-op-snuitbeademing. We hebben hem aan onze beademingsapparaat gelegd", vertelt Poppen.

Bang om het dier in tweeën te breken, was de brandweerman niet. "We proberen het gewoon. Als we niks doen, gaat 'ie sowieso dood. Heel vaak lukt reanimatie van dieren niet. Nu wel en dat is fantastisch."

Chucky maakt het naar omstandigheden goed. Hij heeft medicijnen gekregen, maar omdat het een oude hond is, is het afwachten of hij ondanks de reanimatie blijft leven.