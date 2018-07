Agent ging te ver bij aanhouding vrouw op Stadhuisplein

Volgens burgemeester Aboutaleb was het geweld dat een politieagent gebruikte bij de aanhouding van een vrouw op het Stadhuisplein wel gepast, maar niet proportioneel. Dat zei de burgemeester in antwoord op vragen van Stephan van Baarle (Denk).

Begin juni verscheen op sociale media een filmpje waarin te zien was hoe een agent een vrouw met zijn vuist tegen de grond sloeg. Dat leidde tot veel verontwaardiging. Ook is in het filmpje te zien dat de vrouw agenten probeert aan te vallen en uitscheldt.

Van Baarle vroeg het gemeentebestuur onder andere of het geweld van de politie proportioneel was en of sprake is van vervolging. In zijn antwoord zegt Aboutaleb dinsdag dat fysiek geweld in deze situatie passend was, maar de mate daarvan niet proportioneel. De politie gaat een gesprek aan met de betreffende agent.

De agent zelf heeft aangifte gedaan van belediging. Dat wordt op dit moment onderzocht door het Openbaar Ministerie.

De vrouw en haar vriend misdroegen zich tijdens het uitgaan op het Stadhuisplein. Daarbij kregen ze ruzie met een portier. Toen de politie het tweetal wilde aanhouden, werd de vrouw agressief richting de agenten. De vrouw en haar vriend hebben kort vastgezeten.