'Subsidie voor zwerfkattenopvang moet verdubbeld'

De Partij voor de Dieren in Rotterdam maakt zich zorgen over de enorme hoeveelheid zwerfkatten in de stad. Fractievoorzitter Ruud van der Velden wil opheldering van het college en pleit voor extra subsidie voor Stichting Zwerfkatten Rijnmond.

De opvang in Prins-Alexander luidde maandag de noodklok. De opvang zit bomvol en dagelijks komen er nieuwe meldingen van gevonden nestjes bij. Tachtig kittens wachten momenteel op een nieuw baasje. Lees ook: Zwerfkattenopvang: deze drukte nog nooit meegemaakt Stichting Zwerfkatten Rijnmond kreeg vorig jaar 8 duizend euro aan subsidie. Als het aan Van der Velden ligt, wordt dit bedrag minimaal verdubbeld.