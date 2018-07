Deel dit artikel:











Politie valt huis in Rotterdam-Zuid binnen Foto: MediaTV

De politie is dinsdagmiddag een huis in Rotterdam-Zuid binnengevallen. Waarom dat precies was, is nog onduidelijk. Een politiewoordvoerder zegt dat het gaat om een langer lopend onderzoek, maar wil er verder niks over kwijt.

Agenten kwamen de woning in de Frans Bekkerstraat in. Ze hadden kogelvrije vesten aan en schilden bij zich. Een persoon is aangehouden. Om wie het gaat en waarom diegene is opgepakt, is onbekend.