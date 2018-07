Oproep aan kandidaat-wethouders: 'Verhuis naar Rotterdam-Zuid'

"Het is onbegrijpelijk dat geen enkele kandidaat-wethouder in Rotterdam-Zuid woont." Dat stelt At Polhuis. Hij is oud-lid van de gebiedscommissie IJsselmonde namens de PvdA.

Polhuis woont nog altijd in IJsselmonde en is lid van de partij. "Het vertrouwen in de politiek is hier op Zuid gering", vertelt hij. "Dat wordt nu weer bevestigd door een college van tien kandidaat-wethouders van wie niemand in Rotterdam-Zuid woont."

Verschillende werelden



Volgens Polhuis is het belangrijk dat wethouders in de hele stad wonen om te signaleren wat er speelt. "Alleen al het feit dat je mensen die je in het dagelijks leven tegenkomt, helpt", vervolgt hij. "Dat je ervaart hoe het is om op Zuid te wonen."

Zelf woonde Polhuis tijdens zijn werkzame leven onder meer in Schiebroek en Pendrecht. "Ik kan dus uit ervaring spreken. Noord en Zuid zijn twee verschillende werelden."

Moti



Polhuis vindt dat zeker drie van de tien wethouders in Rotterdam-Zuid zouden moeten wonen. "En het geldt dan zeker voor Richard Moti", zegt Polhuis over zijn partijgenoot.

Moti is kandidaat-wethouder voor onder meer de portefeuille Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. "Met de uitdagingen waar Zuid voor staat, moet je zeker hier wonen."

Deeltijdbaan



De kandidaat-wethouders Grauss van ChristenUnie-SGP en Kurvers van de VVD wonen nog buiten Rotterdam. Kurvers heeft dinsdag tegenover de gemeenteraad aangegeven dat hij binnen een jaar van Sliedrecht naar Rotterdam verhuist.

Bij Grauss is de situatie gecompliceerder. Hij woont in Capelle aan den IJssel, net over de grens met Rotterdam. Zijn functie als wethouder is een deeltijdbaan en Grauss kan naar eigen zeggen geen verhuizing betalen.